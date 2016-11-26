Боб Арум: "Только Мейуэзер знает, вернется ли он для боя с Пакиао"

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отметил, что не знает, вернется ли американец Флойд Мейуэзер на ринг для второго поединка с филиппинцем Мэнни Пакиао. По его словам, все зависит от решения завершившего карьеру Мейуэзера.

– Второй бой не состоится до тех пор, пока Флойд не решит вернуться на ринг, – цитирует Арума boxinscene.com. – Поэтому вопрос в том, решится ли онсделать это. И на этот вопрос ответить может только он сам. Если Флойд решит вернуться, мы будем очень заинтересованы в том, чтобы организовать его бой против Пакиао. Повторюсь, я совершенно не в курсе того, что собирается делать Мейуэзер.