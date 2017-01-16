Боб Арум: "Ситуация с Поветкиным - ненормальная"

Американский промоутер Боб Арум высказался о ситуации с российским боксером Александром Поветкиным и отметил, что спортсмен не использовал свой шанс, второй раз попавшись на запрещенных препаратах. В допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном. Представители россиянина не смогли присутствовать на процедуре вскрытия допинг-пробы "Б" 5 января и WBC перенесла дату на 1 февраля.

– Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, – цитирует ТАСС Арума. – Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается – что мы еще можем сказать?