11:05 | БОКС — Профессиональный

Боб Арум: "Какой бой смотрел судья, отдавший победу Пакиао со счетом 114:113?"

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Промоутер Боб Арум недоволен работой одного из судей поединка за титул чемпиона WBO между Мэнни Пакиао и Джесси Варгасом, который отдал филиппинцу победу со счетом 114:113. По его словам, рефери смотрел другой бой. Два других судьи присудили победу Пакиао со счетом 118:109.

- Один из судей отдал победу Пакиао с преимуществом в одно очко за нокдаун, - приводит Abs-cbn слова Арума. - Мне непонятно, куда он смотрел. Комиссии стоит провести семинар и объяснить рефери, на что они должны обращать внимание. Если один из судей смотрит не тот бой, который видит публика и его коллеги, это подрывает доверие к спорту.

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