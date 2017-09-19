Боб Арум: "Аделаида Берд не в первый раз выносит сомнительные судейские решения"

Американский промоутер Боб Арум раскритиковал судью Аделаиду Берд, которая работала на поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Она поставила сомнительный счет 118:110 в пользу мексиканского боксера. Поединок в итоге завершился вничью, так как другой судья выставил счет 115:113 в пользу Головкина, а третий поставил ничью – 114:114. После боя Берд была временно отстранена от выполнения обязанностей судьи в поединках.



– С Аделаидой Берд у нас целая история. Она замечательный человек, но ее судейские решения часто были очень спорны, – цитирует Арума BoxingScene. – Мы просили снять ее с некоторых наших боев, так как она была настроена против нас и была предвзята. Мы полагали, что ее назначение было нецелесообразно, так как она не является хорошим судьей.

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт должен был знать, что в прошлом у нее уже были сомнительные решения. Мы говорили ему об этом. Однако по отношению к нам проявили высокомерие, потому что они все знают. Мы для них крестьяне, которых волнует только зарабатывание денег. Поэтому они не обращают внимание на то, что мы говорим.