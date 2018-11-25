Бивол – Паскаль: трансляция боя, видео

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (14-0, 11 КО) в ночь с субботы на воскресенье в Атлантик-Сити проведет защиту титула в поединке с кандцем Жана Паскаля (33-5-1, 20 КО).

"СЭ" и "Сила ТВ" в прямо эфире покажут этот бой. Ориентировочно он начнется в 6.00 по московскому времени.

Для российского боксера это уже будет третья защита. В прошлом поединке Бивол единогласным решением победил Айзека Чилембу (25-6-2, 10 КО), а Паскаль техническим нокаутом одолел соотечественника Стива Босса (1-1, 1 КО).