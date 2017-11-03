Бивол оказался легче Броадхерста на 350 г

В Монако состоялась процедура взвешивания перед боем между Дмитрием Биволом и Трентом Бредхерстом. 26-летний россиянин показал на весах 79,0 кг, 29-летний австралиец - 79,35 кг.

В этом поединке Бивол будет защищать титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Начало вечера боев в Монако в 22.00 по московскому времени. Соперники, как планируется, появятся на ринге около полночи по Москве. "СЭ" проведет прямую трансляцию боя Бивол – Бредхерст.

Незнакомая звезда. Бивол выходит на новый уровень