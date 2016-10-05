Бивол и Кузьмин выйдут на ринг 29 октября в Екатеринбурге

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, а также российский супертяжеловес Сергей Кузьмин проведут свои следующие бои 29 октября в Екатеринбурге.

Также существует вероятность, что в Екатеринбурге до конца нынешнего года поединок проведет и олимпийский чемпион Олимпиады-2012 Егор Мехонцев, перешедший в профессионалы в 2013 году.

- Бивол и Кузьмин будут выступать 29 октября в Екатеринбурге, - приводит "Р-Спорт" слова менеджера боксеров Вадима Корнилова. - Соперников объявим позднее.