11:51 | БОКС — Профессиональный

Бивол и Кузьмин выйдут на ринг 29 октября в Екатеринбурге

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Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, а также российский супертяжеловес Сергей Кузьмин проведут свои следующие бои 29 октября в Екатеринбурге.

Также существует вероятность, что в Екатеринбурге до конца нынешнего года поединок проведет и олимпийский чемпион Олимпиады-2012 Егор Мехонцев, перешедший в профессионалы в 2013 году.

- Бивол и Кузьмин будут выступать 29 октября в Екатеринбурге, - приводит "Р-Спорт" слова менеджера боксеров Вадима Корнилова. - Соперников объявим позднее.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161005/1110354907.html

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