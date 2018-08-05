Бивол хочет провести объединительный бой с Альваресом

Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол заявил о желании провести бой с обладателем пояса WBO колумбийцем Элейдером Альваресом. Последний в ночь на 5 августа завоевал титул, победив россиянина Сергея Ковалева.

Сам Бивол в этот же день победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей и защитил свой титул.

– Немного удивлен таким исходом. Если честно, я думал, что Ковалев выиграет, – цитирует "Р-Спорт" Бивола. – Для меня он был фаворитом. Мне кажется, что интереснее теперь бой с Альваресом, чем с Ковалевым, люди захотят этот бой. Мне очень интересен бой с Альваресом. Я бы хотел объединить пояса в бою с ним.

Процентов на 70 доволен (результатом боя с Чилембой. – Прим. "СЭ"). Самое главное – у меня нет травм. Очень хотелось бы, чтобы публике понравился бой. Подождем пару дней, изучим отзывы. В бою особых проблем не было. Да, были неудобные моменты, когда старался найти ключи к Чилембе, но он непростой соперник. Он искал ключи, чтобы не пропускать одни и те же удары.

Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева //

Без пропусков. Как Бивол победил Чилембу