Бивол готов снова выйти в ринг не раньше января

Россиянин Дмитрий Бивол после защиты титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе отметил, что готов снова выйти в ринг не раньше января. Бивол нокаутировал в первом раунде австралийца Трента Броадхерста и защитил свой титул.

– Вопрос (о следующем бое) лучше задать мне через неделю. А ещё лучше – моему промоутеру и менеджеру. Сам я пока не знаю, как и что будет. Но я готов, не раньше января, правда, выйти снова в ринг, – цитирует Бивола сайт промоутерской компании "Мир Бокса".