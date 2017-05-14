Американский боксер Би. Джей. Флорес считает, что россиянин Александр Поветкин откажется от боя с ним 1 июля. К этому времени Поветкин не будет иметь ограничений, поскольку истечет его условная дисквалификация. Она была наложена за нарушение антидопинговых правил. При этом WBC, IBF и WBO исключили россиянина из своих рейтингов.
– Предложений не было, просто разговор, – цитирует ТАСС Флореса. – Я бы хотел подраться с Поветкиным, оцениваю его очень высоко, и он стал бы самым сильным моим соперником. Но думаю, что его команда предпочтет мне менее известного боксера, чтобы Поветкин остался цел.
Смерть сусликам
Бугага, Би. Джей. Флорес боксер ниже среднего, никогда не дрался с серьезными соперниками, за исключек6нием Тони Бильё (не супертяж) и проиграл нокаутом.
13:06