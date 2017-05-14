12:50 | БОКС — Профессиональный

Би. Джей. Флорес: "Хотел бы встретиться с Поветкиным, но думаю, что он захочет менее известного соперника"

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Американский боксер Би. Джей. Флорес считает, что россиянин Александр Поветкин откажется от боя с ним 1 июля. К этому времени Поветкин не будет иметь ограничений, поскольку истечет его условная дисквалификация. Она была наложена за нарушение антидопинговых правил. При этом WBC, IBF и WBO исключили россиянина из своих рейтингов.

– Предложений не было, просто разговор, – цитирует ТАСС Флореса. – Я бы хотел подраться с Поветкиным, оцениваю его очень высоко, и он стал бы самым сильным моим соперником. Но думаю, что его команда предпочтет мне менее известного боксера, чтобы Поветкин остался цел.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4250515

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