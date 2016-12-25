Бетербиев проведет бой за звание претендента в феврале-марте 2017 года

Абакар Бетербиев, тренер и брат боксера Артура Бетербиева, сообщил, что спортсмен в следующий раз выйдет на ринг в феврале-марте 2017 года. Сегодня россиянин в первом раунде нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието и завоевал титул чемпиона WBA-NABA. Соперник Бетербиева пока не известен, но бой будет за звание претендента на пояс WBC или IBF.

- После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя - за звание обязательного претендента, - приводит "Р-Спорт" слова Абакара Бетербиева. - Поединок планируется на февраль-март 2017 года и, вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он пройдет - потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в WBC. И также неясно, кто станет его соперником.

Мы сейчас ожидаем решений от руководства IBF и WBC, с кем Артур должен проводить матч, победитель которого станет обязательным претендентом на чемпионский бой. Полагаю, что ясность с международными федерациями и соперником наступит примерно в середине января.