Бетербиев победил Прието нокаутом в первом раунде

Россиянин Артур Бетербиев победил парагвайца Исидро Прието нокаутом в первом раунде. Проигравший также побывал в двух нокдаунах. Встреча прошла в Гатино (Канада). На кону в этом бою стояли титулы WBA-NABA в полутяжелом весе, которым обладает Бетербиев, а также вакантный пояс WBC Silver. Для Бетербиева это 11-я победа (11 - нокаутом) в 11 боях.
Исчезающий остарин Поветкина и раунд Бетербиева -
Артур Бетербиев легко победил парагвайца Исидро Ранони
Эугенио
Мощно!
17:45
Otto 78
Молодец Артур, впечатляющий рекорд. Удачи в последующих боях.
07:37