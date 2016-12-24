Бетербиев победил Прието нокаутом в первом раунде

Россиянин Артур Бетербиев победил парагвайца Исидро Прието нокаутом в первом раунде. Проигравший также побывал в двух нокдаунах. Встреча прошла в Гатино (Канада). На кону в этом бою стояли титулы WBA-NABA в полутяжелом весе, которым обладает Бетербиев, а также вакантный пояс WBC Silver. Для Бетербиева это 11-я победа (11 - нокаутом) в 11 боях.

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