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Бетербиев победил Прието нокаутом в первом раунде

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Россиянин Артур Бетербиев победил парагвайца Исидро Прието нокаутом в первом раунде. Проигравший также побывал в двух нокдаунах. Встреча прошла в Гатино (Канада). На кону в этом бою стояли титулы WBA-NABA в полутяжелом весе, которым обладает Бетербиев, а также вакантный пояс WBC Silver. Для Бетербиева это 11-я победа (11 - нокаутом) в 11 боях.

Исчезающий остарин Поветкина и раунд Бетербиева -
Артур Бетербиев легко победил парагвайца Исидро Ранони

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Эугенио

Мощно!

17:45

Otto 78

Молодец Артур, впечатляющий рекорд. Удачи в последующих боях.

07:37

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