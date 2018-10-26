Бетербиев может провести два боя в России

Федерация бокса России в 2019 году планирует провести два боя с участием чемпиона IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Один из поединков пройдет в Москве, а другой в регионе.

На профессиональном ринге 33-летний Бетербиев одержал 13 побед в 13 боях, при этом россиянин провел все свои поединки в Канаде и США.

- Сейчас у Артура запланирован бой в декабре, а потом мы будем понимать сроки, - цитирует "РИА Новости" Кремлева. - В 2019 году мы хотим провести два боя Бетербиева в России. Один в Москве, другой в регионе.