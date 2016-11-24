11:50 | БОКС — Профессиональный

Бетербиев ищет соперника, чтобы стать обязательным претендентом на титул IBF

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Промоутер россиянина Артура Бетербиева Ивон Мишель подтвердил, что боксер проведет 24 февраля бой за право выйти на ринг с обладателем титула по версии IBF в полутяжелом весе. Этот титул вместе с поясами WBA и WBO получил Андре Уорд, победивший Сергея Ковалева, однако этих соперников еще ждет бой-реванш.

– Следующий за Бетербиевым в рейтинге IBF – Эрик Скоглунд, – цитирует Boxingscene Мишеля. – Если он откажется от боя с нами, то мы вызовем следующего по рейтингу и так далее. Пока не найдем противника Бетербиеву. Нужно понимать, что россиянина в Европе отлично знают еще по его любительской карьере. Посмотрим, как все сложится.

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