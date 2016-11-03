Бернд Бенте: "Кличко рад, что в поединке с Джошуа на кону будет стоять пояс суперчемпиона WBA"

Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что его клиент был рад узнать, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готова санкционировать бой между 40-летним украинцем и британцем Энтони Джошуа. Ранее предполагалось, что поединок пройдет 10 декабря, но Кличко получил травму, и бой перенесли на начало 2017 года. Теперь в декабре Джошуа проведет поединок против американца Эрика Молины за титул по версии IBF.

– Мы очень рады такому решению WBA, – приводит ESPN слова Бенте. – Владимир всегда с гордостью носил титул суперчемпиона WBA, и он хочет вернуть себе этот титул. Он с самого начала дал понять, насколько для него важно, чтобы титул WBA был на кону в его следующем бою.