10:56 | БОКС — Профессиональный

Бернард Хопкинс: "Смог бы продолжить бой, если бы Смит не вытолкнул меня с ринга"

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Американский боксер Бернард Хопкинс после поражения от соотечественника Джо Смита в поединке за звание Интернационального чемпиона по версии WBC подчеркнул, что соперник вытолкнул его с ринга. Судьи присудили победу Смиту в восьмом раунде, засчитав технический нокаут. Отметим, что этот бой стал для Хопкинса последним в карьере.

- Я до сих пор шокирован, я был намерен дать бой Смиту, - приводит Boxingscene слова Хопкинса. - Он вытолкнул меня из ринга. Я ударился головой и подвернул лодыжку во время падения. Я не мог встать на ноги. Уверен, что этого бы не случилось, если бы не падение.

Хопкинс проиграл последний бой в карьере 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Тут был удар,от него он и выпал.

11:55

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