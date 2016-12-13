13:14 | БОКС — Профессиональный

Бермейн Стиверн: "Уайлдер - это недоразумение. Мы с Поветкиным - лучшие в WBC"

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Канадский боксер Бермейн Стиверн, который 17 декабря в Екатеринбурге встретится в поединке за титул "временного" чемпиона WBC с Александром Поветкиным, подчеркнул, что считает себя и своего соперника лучшими боксерами в тяжелом весе WBC. По его словам, россиянин является более именитым спортсменом, чем американец Деонтей Уайлдер.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Бермейн Стиверн.

- Кто сильнее - Уайлдер или Поветкин? Думаю, Поветкин, - сказал Стиверн. - Он более серьезный и именитый боксер. Уайлдер - это просто недоразумение. Мы с Поветкиным сейчас лучшие в WBC. (Сергей ФИШ)

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