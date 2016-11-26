Бермейн Стиверн: "Собираюсь победить Поветкина"

Канадский боксер Бермейн Стиверн намерен победить российского тяжеловеса Александра Поветкина. Бой за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

- Чувствую себя великолепно, тренировался в последнее время дома, - цитирует boxingscene.com Стиверна. - У меня есть прекрасная возможность биться, чтобы получить обратно то, что я имел раньше. Все, что я хочу, это шанс выиграть титул чемпиона мира снова. Раз в WBC говорят, что для этого я должен победить Александра Поветкина, то я собираюсь сделать это 17 декабря. Я видел несколько боев россиянина, он похож на Криса Арреолу. Буду хорошо подготовлен к поединку с Поветкиным, чтобы победить, а затем встретиться с Уайлдером.