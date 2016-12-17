Бермейн Стиверн: "Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно"

Канадский боксер Бермейн Стиверн предложил пожизненно дисквалифицировать россиянина Александра Поветкина. Сегодня был сорван их поединок за титул временного чемпиона WBC, поскольку допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В мае не состоялся поединок россиянина против Деонтея Уайлдера из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Впоследствии он был оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.
- С одной стороны, я удивлен, хотя на самом деле нет, он уже второй раз попался на допинге, - цитирует "Р-Спорт" Стиверна. - Но я не жалею, что приехал в Россию. Я посмотрел Россию, это очень красивая страна. Я считаю, что Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно, повторюсь, это было во второй раз. Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех. Я считаю, что он закончил карьеру боксера. Если бы бой состоялся и все было бы чисто, то я уверен, что я бы победил.
Leo Hawk
Тут у некоторых комментаторов уровень умственного развития такой же как у Поветкина, - "Раз ты жрал допинг, то и я тоже буду его жрать!"
13:44
Leo Hawk
Andvaraforce, у вас с Поветкиным одинаковый уровень развития мозга, - "Раз он жрал допинг, то я тоже нажрусь!"
13:39
Richter-00
Почему-то мы не говорим что вот такого-то и вон такого-то предлагаем пожизненно дисквалифицировать. А пора бы.
13:38
fedor pavlovitsh
ВАДА пытается убить у нас еще и бокс!!!!! Необходимо провести тщательное расследование. Не верится что Поветкин принимал допинг!!!!
13:36
fedor pavlovitsh
Чья б корова мычала. А сам когда под допингом ходил.
13:32
Andvaraforce
"Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех" - сказал человек, месяц назад попавшийся на допинге.
13:21