Бермейн Стиверн: "Планирую нокаутировать Поветкина, и чем раньше, тем лучше"

Канадский боксер Бермейн Стиверн подчеркнул, что планирует отправить в нокаут Александра Поветкина в первой половине боя за звание "временного" чемпиона по версии WBC. Стиверн уверен, что одержит победу в поединке, который состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

- Я планирую нокаутировать Поветкина, и чем раньше, тем лучше, - приводит ТАСС слова Стиверна. - Я отлично готов к бою, никаких проблем из-за смены часовых поясов у меня нет. Я очень серьезно настроен, прошел отличную подготовку и знаю, что победа будет моей. Мои сильные стороны - удар, мощь, ими я и воспользуюсь.

Все допинг-пробы Поветкина перед боем со Стиверном - отрицательные