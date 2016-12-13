10:46 | БОКС — Профессиональный

Бермейн Стиверн: "Планирую нокаутировать Поветкина, и чем раньше, тем лучше"

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Канадский боксер Бермейн Стиверн подчеркнул, что планирует отправить в нокаут Александра Поветкина в первой половине боя за звание "временного" чемпиона по версии WBC. Стиверн уверен, что одержит победу в поединке, который состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

- Я планирую нокаутировать Поветкина, и чем раньше, тем лучше, - приводит ТАСС слова Стиверна. - Я отлично готов к бою, никаких проблем из-за смены часовых поясов у меня нет. Я очень серьезно настроен, прошел отличную подготовку и знаю, что победа будет моей. Мои сильные стороны - удар, мощь, ими я и воспользуюсь.

Все допинг-пробы Поветкина перед боем со Стиверном - отрицательные 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3866745

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Языком-то вы все хоть медведя гризли в пару секунд нокаутируете :)

12:32

nezasport

Ага, ещё планируй помнить дорогу домой с мешком льда около головы! хотя было бы странно, если бы сказал, что думаю увидеть настил ринга в раунде четвертом... Эх, эти крикуны... посмотрим.

12:07

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