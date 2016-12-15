10:29 | БОКС — Профессиональный

Бермейн Стиверн: "Не употреблял допинг перед боем с Поветкиным, всего лишь выпил энергетик"

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Вторник. Москва. Александр ПОВЕТКИН (справа), Андрей РЯБИНСКИЙ (в центре) и Бермейн СТИВЕРН.Поветкин vs Стиверн: экзотика для Русского витязя

Канадский боксер Бермейн Стиверн отрицает употребление запрещенных препаратов перед поединком с Александром Поветкиным. В середине ноября допинг-проба спортсмена дала положительный результат, однако Всемирный боксерский совет (WBC) не стал отменять поединок из-за того, что этот случай стал для него первым.

Напомним, бой Поветкин - Стиверн за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе пройдет 17 декабря в Екатеринбурге

- Я тогда купил энергетик, выпил его, а позже увидел положительную пробу, - приводит ТАСС слова Стиверна. - Это все, конечно, смешно. Безусловно, я чист в плане допинга, мне нечего скрывать от Поветкина. Да, у Александра тоже была какая-то странная история, меня это не смущает. Уайлдер? Нет, лучшие мы с Поветкиным, и мы здесь.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3874064

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