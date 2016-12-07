Бермейн Стиверн: "Еду в Россию, чтобы вырубить Поветкина"

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Бермейн Стиверн выразил уверенность в победе над Александром Поветкиным. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в Екатеринбурге 17 декабря.

- Я еду в Россию не для того, чтобы выиграть по очкам, - цитирует boxingnews.com.ua Стиверна. - Я еду в Россию, чтобы вырубить Поветкина. И, конечно, я понимаю, что в России мне нужно быть очень внимательным и аккуратным ко всей еде и напиткам.