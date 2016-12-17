Бермейн Стиверн: "Допинг у Поветкина? Это непрофессионально, я лечу домой"

Боксер Бермейн Стиверн считает, что его соперник Александр Поветкин поступил непрофессионально, и расстроился из-за отмены боя. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Я разочарован таким непрофессионализмом, – цитирует Boxingscene Стиверна. – Теперь конечно же боя не будет. Я лечу домой, но моя карьера продолжается. Думаю, теперь официальным претендентом на бой будет Деонтей Уайлдер.