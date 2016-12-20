Бермейн Стиверн: "Боя с Поветкиным больше не будет"

Канадец Бермейн Стиверн не намерен проводить бой с Александром Поветкиным, даже если россиянин будет оправдан по делу о допинге. Поединок между ними за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.

– Моя карьера идет вперед, даже несмотря на эту ситуацию, – цитирует ТАСС Стиверна. – Бой с Поветкиным – перевернутая страница, к этому мы уже не вернемся. С его стороны это было совершенно непрофессионально, боя между нами уже не будет.