Бермейн Стиверн: "Бой с Поветкиным не продлится 12 раундов"

Канадский боксер Бермейн Стиверн, который 17 декабря в Екатеринбурге встретится в поединке за титул временного чемпиона WBC с Александром Поветкиным, подчеркнул, что знает о способностях своего соперника со времен выступления за сборную. По его словам, россиянин хорошо выступал на уровне любителей, но это не будет иметь решающего значения.

- Да, я проиграл Деонтею Уайлдеру, но я тогда был не в форме. Сейчас я готов куда лучше, - сказал Стиверн. - Да и вообще, я сильнее Уайлдера. Что касается холодной погоды в Москве, то я из Канады. Там погода так же холодная. Я знал, чего ждать, когда ехал сюда.

Александра Поветкина я знаю с 2003 года, еще с тех времен, когда мы боксировали на любительском уровне. Я тогда был в сборной Канады, а Александр в сборной России. Я знаю, что он выдающийся боксер на любительском уровне, но здесь профессиональный бокс, так что это не будет иметь никакого значения.

Я готов ко всем 12 раундам, но уверен, что бой столько не продлится. Я обещал, что нокаутирую Поветкина, но мне неважно в каком раунде это произойдет. Я боксирую в России и не хочу доводить до судейского решения. Послать Поветкина в нокаут для меня лучший вариант. Мой оппонент никогда не бился с таким боксером как я. Для него этот бой таит сюрприз. (Сергей ФИШ)