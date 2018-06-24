Берчельт защитил чемпионский титул в третий раз

Чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Мигель Берчельт из Мексики защитил свой титул в третий раз. В поединке с аргентинцем Хонатаном Виктором Барросом, который состоялся в мексиканской Мериде, Берчельт одержал победу в третьем раунде техническим нокаутом.

26-летний Берчельт завоевал свой титул в январе 2017 года и с тех пор провел три защиты. Теперь на его счету 34 победы (30 – нокаутом) и одно поражение в 35 боях. 34-летний Баррос потерпел шестое поражение в 48 поединках.