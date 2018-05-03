Беллью и Хэй устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и экс-чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй в преддверии совместного поединка на дуэли взглядов устроили потасовку.
Беллью толкнул Хэя, однако представители команд незамедлительно вмешались, чтобы удержать боксеров от серьезной разборки.
Бой между британцами пройдет 5 мая в Лондоне.
WATCH: Tensions boiled over between @TonyBellew and @mrdavidhaye! 👊💥– Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 3 мая 2018 г.
Tony Bellew and David Haye get physical at final press conference: https://t.co/GSbEAw21Fh
Book the fight here: https://t.co/rUZhODaX6T pic.twitter.com/TMeOhxoClg
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