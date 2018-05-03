Беллью и Хэй устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и экс-чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй в преддверии совместного поединка на дуэли взглядов устроили потасовку.

Беллью толкнул Хэя, однако представители команд незамедлительно вмешались, чтобы удержать боксеров от серьезной разборки.

Бой между британцами пройдет 5 мая в Лондоне.