18:41 | Бокс — Профессиональный

Беллью и Хэй устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео


Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и экс-чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй в преддверии совместного поединка на дуэли взглядов устроили потасовку.

Беллью толкнул Хэя, однако представители команд незамедлительно вмешались, чтобы удержать боксеров от серьезной разборки.

Бой между британцами пройдет 5 мая в Лондоне.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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