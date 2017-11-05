Баррера может стать следующим соперником Бивола

Менеджер боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что следующий бой россиянин может провести против кубинца Салливана Барреры. Напомним, что Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе, отправив в нокаут в первом раунде Трента Броадхерста.

– Следующий бой планируется примерно на февраль в США, один из возможных соперников – это Баррера, – цитирует "Р-Спорт" Корнилова. – Также будем рассматривать другие возможные варианты. Объединение титулов обсуждается, но я думаю, что это будет позже, в следующем году.