Баду Джек победил Клеверли и стал стал чемпионом мира

Швед Баду Джек в ночь на 27 августа одержал победу над регулярным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе британцем Нэйтаном Клеверли и стал новым обладателем титула. Бой завершился в пятом раунде по решению судьи, Джек победил техническим нокаутом.

Следующим соперником шведского боксера может стать россиянин Дмитрий Бивол, который является официальным претендентом на этот титул.

В другом титульном поединке, состоявшемся в андеркарте вечера "Мейвезер - Макгрегор" определялся чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе. Костариканец Франсиско Фонсека отправил в нокаут американца Джервонту Дэвиса, который провалил взвешивание и лишился права отстаивать титул.