Ажиотаж вокруг боя Поветкина сохраняется, несмотря на допинговый скандал

Ажиотаж вокруг боя с участием российского боксера Александра Поветкина в Екатеринбурге сохраняется, несмотря на допинговый скандал, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов поединка компании "РМК Боксинг промоушнз". Сообщается, что ажиотаж не падает, возврат билетов на бой Поветкина есть, но часть из них тут же выкупили.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге Поветкин должен был провести титульный бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с Бермейном Стиверном, однако канадец отказался выходить на ринг после того, как выяснилось, что допинг-проба "А" россиянина дала положительный результат на остарин. Вместо Стиверна соперником Поветкина будет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.