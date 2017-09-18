Атлетическая комиссия Невады призвала судью объяснить счет боя Головкин - Альварес

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт заявил, что судья Аделаида Берд будет должна объяснить выставленный ею счет в поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Рефери присудила победу со счетом 118:110 мексиканцу, в результате чего общий счет боя стал ничейным (второй судья отдал победу казахстанскому боксеру - 115:113, а третий зафиксировал ничью - 114:114).

- Да, план есть. Я уже встретился с ней, - цитирует BoxingScene Беннетта. - Она будет должна объяснить свои оценки по каждому из раундов. К несчастью тот вечер был для нее непростым. Аделаида - потрясающая судья. Она работала на 115 титульных и отборочных поединках. Берд хорошо справляется с нашими тренировками.

Думаю, что работа судьи непростая. Не хочу оправдывать ее, но если посмотреть на ее судейство за последние три года, худшее, что удастся найти - ошибки в оценке пары раундов. Я в ней уверен.

К несчастью, в этом бою Берд поставила счет с большей разницей. Но я не оправдываю ее. По моему мнению, она потрясающая судья. В любом деле у каждого могут быть неудачные дни. Но она, так или иначе, видела бой.

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