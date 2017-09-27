Апелляция Ковалева на второй бой с Уордом все еще не рассмотрена

Промоутер Кэти Дува сообщила, что атлетическая комиссия штата Невада все еще не рассмотрела апелляцию команды россиянина Сергея Ковалева по итогам второго боя с американцем Андре Уордом.

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери, не зафиксировавшего удары ниже пояса со стороны американца. Команда россиянина подала апелляцию в Атлетическую комиссию штата Невада. Уорд на днях объявил о завершении карьеры.

– Комиссия еще не рассмотрела апелляцию. Лично я никогда не верила, что Уорд будет защищать свои титулы, – цитирует "Р-Спорт" Дуву.