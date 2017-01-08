Анджей Вавжик: "Перед боем с Поветкиным испытывал огромное давление, сейчас такого уже нет"

Поляк Анджей Вавжик, которому предстоит провести бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, признался, что сейчас не испытывает такого давления, как перед боем с россиянином Александром Поветкиным 3 года назад. Тогда российский боксер уже в третьем раунде отправил поляка в нокаут.

- До того боя с Поветкиным у меня не было опыта поединков на таких больших мероприятиях - цитирует Super Express Вавжика. - Очевидно, что я перегорел. Перед боем читал комментарии в интернете и испытывал огромное давление. Сейчас у меня уже такого нет.