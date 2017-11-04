Андрей Сироткин: "Тренер сразу сказал, что нельзя вестись на "закидоны" Майорги"

Российский боксер Андрей Сироткин после боя против Рикардо Майорги отметил, что не стал реагировать на провокации соперника. Россиянин победил представителя Никарагуа в 10-м раунде техническим нокаутом и завоевал титул интернационального чемпиона WBA.

- Удивились, что Майорга продержался так долго?

- Нет, мы знали, что так будет. У человека за плечами такой опыт, он встречался с великими боксерами. Думаю, он считал, что я не представляю для него опасности. Мы планировали, что он будет нормально держаться в этом бою.

- Удалось ему чем-то вас удивить?

- Все эти его "закидоны", разговоры во время поединка - у него в каждом бою такое, поэтому ничего удивительного не было.

- В какой-то момент и вы включились в эту игру...

- Ну, да. Мне тренер сразу закричал, что не надо, ни в коем случае не надо на такое вестись.

- Тяжело было сохранять концентрацию?

- Да, вот эти провокации, конечно... Но это опыт - провоцирует, выдергивает на себя и ловит в этот момент. Тяжело...

- Не было желания наказать?