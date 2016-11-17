Андрей Шкаликов считает Ковалева фаворитом в бою с Уордом

Известный промоутер Андрей Шкаликов считает, что чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев является фаворитом в бою с Андре Уордом. Поединок пройдет 19 ноября в Лос-Анджелесе.

- Я отдаю небольшое предпочтение Ковалеву - потому что он все-таки немного потяжелее, а Уорд обычно очень много сгоняет перед боем, - цитирует "Р-Спорт" Шкаликова. - На мой взгляд, Сергей действует пожестче и будет боксировать в своем стиле, не меняя тактику. А Уорду придется что-то изобретать. Многие специалисты оценивают шансы соперников как пятьдесят на пятьдесят, а кто-то ставит на Уорда. Я в это не верю, потому что сейчас Ковалев находится на пике своей карьеры, является фаворитом боя, и думаю, что победит.

У него есть такой животный инстинкт, который помогает ему выходить из очень сложных ситуаций в бою. Возможно, это качество повлияет на более-менее равный исход боя, но я думаю, что все-таки Ковалев будет лучше. Не знаю, будет ли нокаут, но матч будет сложным и интересным - его все ждут с большим нетерпением.

И по ажиотажу поединок будет равным с боем Ковалева с Хопкинсом, ставшим для него самым главным в карьере, в котором Сергей "похоронил" легендарного, но возрастного боксера. После последнего боя с Чилембой в Екатеринбурге некоторые сказали, что Сергей уже не тот. Но я говорил с его тренером Владимиром Рощенко, и он мне сказал: "Ковалеву нельзя готовиться в России - его все постоянно отвлекают. И это повлияло на результат".