Андрей Рябинский: "Закончилась эпоха Кличко", нас ждет что-то новое"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что в боксе закончилась эпоха братьев Кличко. По его словам, украинцы, без сомнения, являются великими боксерами.

Британец Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. 27-летний боксер нокаутировал соперника в 11-м раунде. Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

Напомним, что бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе Кличко не выходил на ринг почти 1,5 года. До этого боя олимпийский чемпион 2012 года Джошуа уже дважды защитил титул чемпиона мира IBF.

"Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксеры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждет что-то новое, видимо", – написал на своей странице в твиттере Рябинский.

"СЭ" вел трансляцию поединка