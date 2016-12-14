Андрей Рябинский: "Я дал команду вести переговоры о реванше для Трояновского"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что поручил начать переговоры о реванше между россиянином Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго из Намибии. Напомним, что в бою 3 декабря Трояновский проиграл сопернику нокаутом в первом же раунде.

– Я дал команду вести переговоры о реванше для Трояновского. Команда Индонго молодцы – победили в этом бою. Но я считаю, что это случайный "lucky-punch". Эдик, на мой взгляд, по уровню намного выше, – цитирует "Р-Спорт" Трояновского. – Но раз повезло, значит повезло. Сейчас их задача заработать денег на победе. И мы будем стараться предоставить им хорошие материальные условия для проведения реванша именно с нами, чтобы они не ушли куда-нибудь.