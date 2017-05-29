Андрей Рябинский: "WBC будет стыдно, когда мы докажем невиновность Поветкина"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский уверен в том, что они смогут доказать невиновность супертяжеловеса Александра Поветкина. Ранее российский боксер подал апелляцию в WBC на свое отстранение на неопределенный срок из-за положительной пробы на остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание временного чемпиона с канадцем Бермейном Стиверном.

- У нас не было каких-то проблем с WBC, это у них большие проблемы. Мне кажется, они сами понимают, что Поветкин невиновен и то, что мы это докажем, - сказал Рябинский. - Конечно, любой западный промоутер уже давно бросил бы историю с Поветкиным, поскольку она требует больших денег, чтобы его оправдать.

Но у нас с ним не бизнес-отношения, мы знакомы много лет, Саша - мой друг. Не в моих правилах предавать людей и бросать в таких ситуациях. Мы докопаемся до истины, докажем свою невиновность. И WBC почувствует себя в этот момент неуютно, им будет стыдно, что такое произошло. (Елена СОБОЛЬ)