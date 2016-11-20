Андрей Рябинский: "Уорд попытается оттянуть бой-реванш с Ковалевым"

Вице-президент федерации профессионального бокса России и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский выразил мнение, что Андре Уорд незаслуженно одержал победу в бое над Сергеем Ковалевым за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. По его словам, американец будет стремиться отсрочить реванш.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три арбитра отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Уверен, Ковалев победил, - сказал Рябинский. - В поединке был заметен явный перевес в пользу Сергея. Уорд не сможет избежать второго поединка, потому что в контракте есть пункт об обязательном реванше. Другое дело, что, возможно, он попытается оттянуть бой, ссылаясь на состояние здоровья, травмы и так далее. Скорее всего, они будут тянуть время. (Сергей ФИШ)

Ковалев проиграл Уорду. Как это было