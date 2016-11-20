Андрей Рябинский: "Судей боя Ковалев - Уорд нужно дисквалифицировать"

Известный промоутер Андрей Рябинский уверен, что судьи украли победу у Сергея Ковалева в бое за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF с американцем Андре Уордом. По его словам, рефери, обслуживавшие данный поединок, должны быть отстранены от работы.
Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере.
- Интересно, а самому Уорду такая победа нужна? Судей, работавших на этом бое, нужно дисквалифицировать, - написал Рябинский на своей странице в твиттере. - Очевидная кража победы у Ковалева.
Привет "очень честным судьям": Джону Маккаю, Берту Клементсу и Гленну Троубриджу. Все представляют США. Просто хочу, чтобы их знали по имени.
Ковалев проиграл Уорду. Как это было
Интересно, а самому Уорду такая победа нужна? Судей, работавших на этом бое, нужно дисквалифицировать. Очевидная кража победы у Ковалёва– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 20 ноября 2016 г.
marksan
Все знали кто будет судьями!
11:37