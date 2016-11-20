11:03 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Судей боя Ковалев - Уорд нужно дисквалифицировать"

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Известный промоутер Андрей Рябинский уверен, что судьи украли победу у Сергея Ковалева в бое за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF с американцем Андре Уордом. По его словам, рефери, обслуживавшие данный поединок, должны быть отстранены от работы.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере.

- Интересно, а самому Уорду такая победа нужна? Судей, работавших на этом бое, нужно дисквалифицировать, - написал Рябинский на своей странице в твиттере. - Очевидная кража победы у Ковалева. 

Привет "очень честным судьям": Джону Маккаю, Берту Клементсу и Гленну Троубриджу. Все представляют США. Просто хочу, чтобы их знали по имени.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Все знали кто будет судьями!

11:37

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