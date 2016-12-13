Андрей Рябинский: "Суд по иску к Уайлдеру, пройдет в следующем году. Думаю, будет весело"

Вице-президент федерации профессионального бокса России и глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что поединок за титул "временного" чемпиона WBC между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном пройдет в Екатеринбурге, потому что в этом регионе любят бокс.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Стиверн.

- Не видели Сашу на ринге давно, с ноября прошлого года - затянулась история с Уайлдером, - сказал Рябинский. - Но мы разберемся. В следующем году будет суд. Наверное, пройдет весело.

Почему бой Поветкина пройдет в Екатеринбурге? Там любят бокс и вкладывают в него деньги. Вообще люди давно просили, чтобы бои проходили почаще в регионах. И Поветкин - Стиверн - тот самый случай. Всего на вечере бокса зрители увидят десять поединков. (Сергей ФИШ)