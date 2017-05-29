Андрей Рябинский: "Продолжу финансировать бокс, но мои функции будет выполнять Корнилов"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о том, что со временем намерен уделять меньше личного времени боксу. Россиянин отметил, что продолжит финансировать данный вид спорта, но его функции будет выполнять Вадим Корнилов.

- В России индустрии бокса нет, потому что нет телеканалов, которые за это платят, - сказал Рябинский. - Индустрия держится на конкретных людях. Не только на мне, есть еще несколько энтузиастов - и я рад, что они есть. Они делают себе в убыток, чтобы развивать. Это, к сожалению, единственный способ развития профессионального бокса в стране.

Чтобы быть известным за рубежом, там надо чаще боксировать, продвигать себя. Мы точно будем это делать, будем проводить больше боев заграницей. Первые четыре года нужны были, чтобы определить команду, боксеров. Сейчас это все сложилось, можно идти дальше. Плюс у меня есть основной бизнес, которым я зарабатываю, бокс же - это мое желание и хобби.

Я со временем буду больше заниматься своим бизнесом, но бокс мы все равно будем развивать. Вскоре Вадим Корнилов будет выполнять мои функции. Я продолжу так же финансировать бокс, но тратить больше личного времени на это не смогу. Мы проведем несколько боев, и дальше уже будете задавать вопросы не мне, а Вадиму Корнилову. (Елена СОБОЛЬ)