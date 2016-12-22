Андрей Рябинский: "Проба B Поветкина с вероятностью 99 процентов покажет похожий результат"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что не ждет отрицательных результатов от допинг-пробы B Александра Поветкина. Ранее был сорван бой Поветкина с американцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC из-за положительной пробы россиянина на остарин.

- Мы сейчас начнем с WBC списываться. Совет тоже сейчас начнет расследование, - цитирует "Р-Спорт" Рябинского. - И скоро будем вскрывать пробу B, хотя с вероятностью 99 процентов она покажет похожий результат. От вскрытия пробы B мы ничего особенного не ожидаем. Мы ожидаем результата других тестов. Мы пока не запрашивали вскрытия пробы B, но сегодня-завтра мы это сделаем. Результат тогда будет где-то до конца года.

Есть довольно много прецедентов, когда остарин попадал в организм спортсменов вместе со спортивным питанием. Таких случаев десятки. Будем изучать вопрос.