21:18 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Поветкин не завершит карьеру и будет боксировать по другим версиям"

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Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, Александр Поветкин не собирается завершать карьеру и будет проводить бои по другим версиям во время расследования в его отношении Всемирного боксерского совета (WBC). В настоящее время в отношении россиянина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

"Мы, конечно, будем организовать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится", – цитирует ТАСС Рябинского.

Ранее стало известно, что суд присяжных в США постановил, что спортсмен принимал мельдоний после его запрета.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4019817

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