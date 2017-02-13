Андрей Рябинский: "Поветкин не завершит карьеру и будет боксировать по другим версиям"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, Александр Поветкин не собирается завершать карьеру и будет проводить бои по другим версиям во время расследования в его отношении Всемирного боксерского совета (WBC). В настоящее время в отношении россиянина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

"Мы, конечно, будем организовать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится", – цитирует ТАСС Рябинского.

Ранее стало известно, что суд присяжных в США постановил, что спортсмен принимал мельдоний после его запрета.