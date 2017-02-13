Андрей Рябинский: "Посмотрим, какое решение примет судья"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский ожидает решение судьи по делу российского боксера Александра Поветкина. Суд присяжных в США постановил, что спортсмен принимал мельдоний после его запрета.

- Присяжные в суде высказались против нас. Посмотрим, какое решение примет судья, - написал Рябинский в "Твиттере".

Напомним, что бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером должен был пройти в Москве 21 мая 2016 года, но был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы запрещенного с 1 января 2016 года мельдония.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc публично обвинили россиянина в употреблении допинга и нарушении условий контракта. 13 июня 2016 года они подали в суд в Нью-Йорке иск против Поветкина на 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск против американской стороны.