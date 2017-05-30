Андрей Рябинский: "Планируется, что после боя с Руденко Поветкин попадет в рейтинг WBA"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что россиянин Александр Поветкин по итогам боя с украинцем Андреем Руденко должен попасть в рейтинг WBA. Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве.

– Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул, – цитирует "Р-Спорт" Рябинского. – Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги, и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели.

Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций. Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем.