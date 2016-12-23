Андрей Рябинский: "Остарин выводится больше года, Поветкин его не употреблял"

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что российский боксер Александр Поветкин преднамеренно запрещенный препарат остарин не употреблял. Ранее Рябинский сообщил, что новая допинг-проба Поветкина от 13 декабря дала отрицательный результат. Сегодня появилась информация, что в пробе от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина.

– Это ставит под сомнение пробу, которая была 6 декабря и результаты которой появились в ночь перед боем, – приводит ТАСС Рябинского. – Остарин выводится из организма месяцами, по некоторым данным – больше года. Перед боем с Деонтеем Уайлдером была ситуация с мельдонием, теперь все то же самое, как под копирку.

Напомним, что поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина был обнаружено остарин, и канадец отказался от поединка.

Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"