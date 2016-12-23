22:50 23 декабря | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Остарин выводится больше года, Поветкин его не употреблял"

0
0
0
2

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что российский боксер Александр Поветкин преднамеренно запрещенный препарат остарин не употреблял. Ранее Рябинский сообщил, что новая допинг-проба Поветкина от 13 декабря дала отрицательный результат. Сегодня появилась информация, что в пробе от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина.

– Это ставит под сомнение пробу, которая была 6 декабря и результаты которой появились в ночь перед боем, – приводит ТАСС Рябинского. – Остарин выводится из организма месяцами, по некоторым данным – больше года. Перед боем с Деонтеем Уайлдером была ситуация с мельдонием, теперь все то же самое, как под копирку.

Напомним, что поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина был обнаружено остарин, и канадец отказался от поединка.

Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3902920

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Otto 78

А что, ещё придумаете? чтобы избежать очередной бой с сильным соперником. Опять начнётся раскрутка очередного боя с сильным соперником, который не состоится?

07:45

Jigan1609

бритвой отравленной поцарапался

00:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ