12:11 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Опять непосредственно перед боем получаем результат американской лаборатории"

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Промоутер компании "Мир бокса" Андрей Рябинский выразил недовольство в связи с тем, что информация о положительной допинг-пробе Александра Поветкина поступила непосредственно перед его поединком. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

В этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.

"Опять непосредственно перед боем мы получаем результат американской лаборатории. Сначала перед боем с Уайлдером, теперь вот со Стиверном", - написал Рябинский в своем твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Leo Hawk

Так вот кто во всём виноват. Не тот кто жрал допинг, а американская лаборатория :)

13:43

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