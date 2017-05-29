Андрей Рябинский: "Нет претензий к команде в истории с нахождением остарина в пробе Поветкина"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что Александр Поветкин не виноват в нахождении в допинг-пробах мельдония и остарина.

Ранее суд постановил, что россиянин принимал мельдоний после 1 января 2016 года, то есть когда он уже был внесен в список запрещенных. Из-за следов препарата в пробе был сорван его титульный бой с Деонтеем Уайлдером. Позже был отменен бой Поветкина с Бермейном Стиверном из-за нахождения в его анализах остарина.

- У нас было проведено внутреннее расследование, мы полностью разобрались с мельдонием и готовы это доказать, - сказал Рябинский. - У нас есть материалы экспертизы и прочие факты, что мельдоний в запрещенный период Поветкин не принимал. В Нью-Йорке идет суд. Думаю, мы должны его выиграть.

По остарину мы тоже провели внутреннее расследование, и по его итогам у нас нет никаких претензий к нашей команде. Есть другая история, она не до конца подтверждена, это версия. Все находится в процессе экспертизы, если подтвердится, расскажу. Но я могу сказать абсолютно точно - Поветкин невиновен ни в той, ни в другой истории. (Елена СОБОЛЬ)