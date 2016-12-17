Андрей Рябинский: "Непонятно, откуда у Поветкина взялся остарин"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. По информации nyfights.com, тренер Стиверна Дон Хаус заявил, что их сторона отказывается от проведения поединка.

"Да. У Саши нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся", - написал Рябинский в своем твиттере.