11:40 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Непонятно, откуда у Поветкина взялся остарин"

0
0
0
9

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. По информации nyfights.com, тренер Стиверна Дон Хаус заявил, что их сторона отказывается от проведения поединка.

"Да. У Саши нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся", - написал Рябинский в своем твиттере.

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать
0
0
0
9
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Упёртый русский

Опять подложный анализ пиндосской лаборатории? Пора послать всех этих вадовцев к чертям и создать альтернативную организацию! Пущай страны победившей дермократии соревнуются отдельно,а мы с китайцами, индусами, белорусами, казахами, армянами, венесуэльцами, кубинцами, сев корейцами, никарагуанцами, монголами, таджиками, узбеками, киргизами и прочими африканцами и южноамериканцами создадим альтернативные федерации! Поганые дермократы достали уже! Пора их мочить в сортире уже, как Трамп - жалкую Клинтон!

13:44

ДОЗВОН ГУБЕР

А тебе, главный боксёрский сутенёр. кроме зачисления крупных баблосов на ТВОЙ счёт, больше ничего и никогда не понятно!!!!!

13:42

Справедливый(Ставрополь)

А то что раньше Поветкин был жирненьким и не особо то не был похож на боксера(внешне),а тут вдруг и грудь мощная,и бицепсы появились...никто не заметил? Еще перед прошлым боем это заметно было, человек кардинально поменялся(в 37 лет). А тут "удивляется" Рябинский.

13:31

Марио66

Обама подкинул. В мясо для пельменей. ЗЫ. На самом деле, лучший выход из сложившейся ситуации, это свалить всю вину на команду Поветкина и его врачей в частности. Печально, конечно, но отмыться уже не получится.

13:21

dem896

Может пора говорить правду ,вранье что вокруг враги уже не катит.

12:45

yspesh4

Рябинский, он его в голову ел. Так пойдет? До свиданья твой "Мир бокса". Это третий выстрел, контрольный. Дон Кинг млин.

12:38

maria92

Сколько можно удивляться ! Гос программа в действии !

12:28

atilla56

Поветкин загорал в солярии и что бы не сгореть намазался кремом против загара в его составе был остарин а читать состав на разных языках этикетки Поветкин не умеет .

12:27

детлеф

Да -это система.Или нас нагибают или на самом деле все печально.

12:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ