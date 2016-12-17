Андрей Рябинский: "Непонятно, откуда у Поветкина взялся остарин"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. По информации nyfights.com, тренер Стиверна Дон Хаус заявил, что их сторона отказывается от проведения поединка.
"Да. У Саши нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся", - написал Рябинский в своем твиттере.
Да. У Саши нашли остарин Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 17 декабря 2016 г.
Упёртый русский
Опять подложный анализ пиндосской лаборатории? Пора послать всех этих вадовцев к чертям и создать альтернативную организацию! Пущай страны победившей дермократии соревнуются отдельно,а мы с китайцами, индусами, белорусами, казахами, армянами, венесуэльцами, кубинцами, сев корейцами, никарагуанцами, монголами, таджиками, узбеками, киргизами и прочими африканцами и южноамериканцами создадим альтернативные федерации! Поганые дермократы достали уже! Пора их мочить в сортире уже, как Трамп - жалкую Клинтон!
13:44
ДОЗВОН ГУБЕР
А тебе, главный боксёрский сутенёр. кроме зачисления крупных баблосов на ТВОЙ счёт, больше ничего и никогда не понятно!!!!!
13:42
Справедливый(Ставрополь)
А то что раньше Поветкин был жирненьким и не особо то не был похож на боксера(внешне),а тут вдруг и грудь мощная,и бицепсы появились...никто не заметил? Еще перед прошлым боем это заметно было, человек кардинально поменялся(в 37 лет). А тут "удивляется" Рябинский.
13:31
Марио66
Обама подкинул. В мясо для пельменей. ЗЫ. На самом деле, лучший выход из сложившейся ситуации, это свалить всю вину на команду Поветкина и его врачей в частности. Печально, конечно, но отмыться уже не получится.
13:21
dem896
Может пора говорить правду ,вранье что вокруг враги уже не катит.
12:45
yspesh4
Рябинский, он его в голову ел. Так пойдет? До свиданья твой "Мир бокса". Это третий выстрел, контрольный. Дон Кинг млин.
12:38
maria92
Сколько можно удивляться ! Гос программа в действии !
12:28
atilla56
Поветкин загорал в солярии и что бы не сгореть намазался кремом против загара в его составе был остарин а читать состав на разных языках этикетки Поветкин не умеет .
12:27
детлеф
Да -это система.Или нас нагибают или на самом деле все печально.
12:11